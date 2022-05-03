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Макрон поговорив з Путіним – вперше після місяця перерви та переобрання на посаду президента

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Макрон поговорив з Путіним – вперше після місяця перерви та переобрання на посаду президента

Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон 3 травня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою понад двогодинної розмови була Україна.

Це перша розмова Макрона з Путіним від 29 березня – після того, як з’явилася інформація про звірства російських окупантів у передмістях Києва та після переобрання французького лідера на другий президентський термін.

Про розмову оголосили в Єлисейському палаці, пише Le Parisien.

Як повідомили у Кремлі, Путін розповідав Макрону про позицію Росії у переговорах з Україною і запевняв, що держава "відкрита до діалогу" попри "неготовність Києва до серйозної роботи". Очільник Кремля також вкотре звинуватив українські війська у скоєнні воєнних злочинів, а Європейський Союз – у їхньому "ігноруванні".

Нагадаємо, напередодні Макрон у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським підтвердив готовність Франції стати гарантом безпеки України.

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