Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє свої війська до України

Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направлення військ країн «Коаліції охочих» в Україну на нинішньому етапі означало б ескалацію конфлікту та ризик втрати контролю над подіями.

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Макрон наголосив, що наразі не бачить жодних підтверджень готовності Росії до компромісу в межах можливих мирних переговорів.

«Вони продовжують бомбити, б’ють по цивільних, затягують процес і досить цинічно накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час», — заявив президент Франції.

За його словами, у такій ситуації союзникам необхідно згуртуватися, щоб вистояти й чинити опір. Водночас він застеріг від прямого військового втручання.

«Якщо ми зараз введемо війська на поле бою, ми ризикуємо бути відповідальними за ескалацію… Йдеться саме про надсилання військ безпосередньо на поле бою», — пояснив Макрон.

Французький лідер також зазначив, що сьогодні серед партнерів немає консенсусу щодо відправлення військ в Україну.

«Я не хочу надмірно обіцяти й потім не виконати. Ми були б відповідальні за втрату контролю над ситуацією. Зараз для нас ключове — реалізувати пакет допомоги, за який ми проголосували, та допомогти вашій країні вистояти в енергетичній і оборонній сферах», — наголосив він.

Окремо Макрон підкреслив важливість узгодження спільного бачення ситуації зі Сполученими Штатами.

«Я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення тісної співпраці зі США. Щоб разом оцінити той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів», — сказав президент Франції.

За його словами, це має супроводжуватися запровадженням додаткових санкцій, нових заходів проти тіньового флоту та посиленням тиску на російську економіку, аби зупинити війну у значно вигідніших умовах.

