Макрон поки не знає, чи балотуватиметься він на другий президентський термін

Макрон поки не знає, чи балотуватиметься він на другий президентський термін

Він зазначив, що поки що не готовий до твердої відповіді.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поки що не може відповісти на запитання, чи він висуне свою кандидатуру на другий термін на президентських виборах 2022 року.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на телеканали TF1 та LCI.

"Я зобов'язаний французам до кінця приймати важкі рішення. Я не в тому положенні, щоб відповісти (на це питання – ред.). Я тут не для того, щоб утримувати владу. Я тут, щоб виконувати роботу та просуватися вперед", — сказав президент.

Макрон визнав, що має бажання бути президентом ще один термін.

"Але я дивлюся на країну, вражену цією кризою. (...) я в боргу перед собою, щоб приймати важкі рішення. Так, у мене є амбіції, але в той момент, коли ми говоримо, я все ще повинен виконувати ту ж функцію, функцію президента республіки", — додав Макрон.

Він зазначив, що поки що не готовий до твердої відповіді.

"Я не знаю, якими будуть наступні кілька тижнів", — заявив президент.

Чергові президентські вибори у Франції відбудуться 10 квітня 2022 року.

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