Макрон покладає надії на переговори України й РФ за посередництва Китаю

Французький президент Еммануель Макрон покладає надії на початок мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва Китаю. Він вважає, що це може статися вже найближчим часом.

Про це французький лідер сказав в інтерв'ю Nikkei.

Макрон висловив думку про намір зберегти канали зв’язку з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Мовляв, після саміту "Великої двадцятки" світові лідери зрозуміли роль переговорів. Зокрема, участь у цьому процесі лідера КНР Сі Цзіньпіна.

"Те, що ми вирішили зробити з Китаєм, Індією та багатьма іншими за столом, було дуже важливим. Ми висловили це занепокоєння... Тому я вважаю, що корисно в цьому контексті, оскільки це створює ситуації, коли Росія отримує меседж від міжнародного співтовариства. Особливо від Китаю, про те, що мир необхідно відновити", - сказав президент Франції.

Надії Макрона на Сі Цзіньпіна

Після саміту G-20 французький президент висловився, що Китай може стати посередником між Україною і РФ. За його словами, це може допомогти уникнути подальшої ескалації війни взимку.

В кулуарах саміту G20 Макрон попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна "повернутися за стіл переговорів" щодо війни Росії проти України.

Своєю чергою, очільник Китаю зазначив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. Втім, він не засудив вторгнення РФ. Мовляв, позиція Пекіна щодо війни в Україні зрозуміла й послідовна.

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