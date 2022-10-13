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Макрон пообіцяв говорити з Путіним щоразу, як це буде потрібно

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Макрон пообіцяв говорити з Путіним щоразу, як це буде потрібно

Фото: Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що буде вести переговори з російським колегою Володимиром Путіним за потреби.

Про це пише Укрінформ.

“Коли ми намагаємося - і це є нашою метою - побудувати мир, ми повинні говорити. Ми повинні говорити з головними дійовими особами. І щоразу, коли це буде необхідно, я буду говорити з Володимиром Путіним. У якийсь момент - сподіваюся, якнайшвидше - буде потрібно, щоб усі зацікавлені сторони повернулися за стіл переговорів. І буде обговорення миру - з одного боку Україною, а з другого боку - Росією”, - зауважив Макрон.

Він переконаний, що Путін повинен закінчити війну і поважати територіальну цілісність України.

Востаннє він спілкувався з Путіним кілька тижнів тому - щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Раніше Макрон заявив, що Україна та Росія повинні повернутись за стіл переговорів

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Дата публікації
Перегляди
146
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