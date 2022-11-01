Макрон пообіцяв Зеленському посилити ППО України та іншу допомогу: деталі розмови

Макрон також пообіцяв підтримку в підготовці України до зими в умовах постійних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським 1 листопада пообіцяв подальшу військову допомогу для України, зокрема це стосується посилення ППО.

Про це французький лідер написав у Мережі.

"Я підтвердив президенту Зеленському сьогодні вранці, що ми повною мірою мобілізовані з метою якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні Макрона.

Водночас у Єлисейському палаці поінформували, що президенти Франції та України обмінялися даними щодо ситуації на фронті та на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

Макрон також пообіцяв підтримку в підготовці України до зими в умовах постійних атак РФ по енергетичній інфраструктурі. Президент Франції пообіцяв посприяти, аби до такої допомоги долучилися й інші країни.

Також повідомляється, що Макрон із Зеленським погодилися провести 13 грудня в Парижі міжнародну конференцію задля підвищення стійкості цивільної інфраструктури України взимку. Невдовзі почнеться підготовча робота з іншими партнерами України.

Також лідери обох держав домовилися організувати 12 грудня двосторонню конференцію, щоб залучати французькі компанії.

Зачепили президенти і тему "зернової угоди".

"Глава держави засудив одностороннє рішення Росії, яке знову завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці", – повідомили в Єлисейському палаці.

Окрім того, Макрон "привітав зразкову прозорість України", яка після звинувачень з боку РФ про нібито виготовлення "брудної бомби" одразу запросила на свої об’єкти місію МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше про розмову з Макроном відзвітував Зеленський. Він повідомив про конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України та конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Зауважимо, як повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.

Системи ППО NASAMS від американців вже прямують до України

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