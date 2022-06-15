Макрон пообіцяв зробити все для припинення війни, але заявив, що Зеленському доведеться говорити з РФ

Макрон пообіцяв зробити все для припинення війни, але заявив, що Зеленському доведеться говорити з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон 15 червня пообіцяв зробити все, щоб зупинити війну Росії проти України. Водночас він зазначив, що президентові України Володимирові Зеленському та його чиновникам доведеться вести переговори з РФ.

Макрон наголосив, що Франція не воює з Росією.

Про це він заявив під час візиту до Румунії, повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.

"Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжити переговори", – сказав Макрон французьким, американським, британським та іншим союзним військам на військовій базі НАТО.

"Нам потрібно підтримати Україну", – заявив того ж дня президент Франції на пресконференції.

Макронові поставили запитання про про його неодноразові заяви, що Росію не слід принижувати під час дипломатичних спроб довести конфлікт до кінця.

"З першого дня Франція чітко сказала, що Росія є агресором. Але ми повинні бути чіткими: ми не воюємо з Росією", – відповів французький лідер.

"Українському президенту та його чиновникам доведеться вести переговори з Росією", – додав Макрон.

Нагадаємо, 13 червня у посольстві Франції повідомили, що Макрон планує відвідати Київ 16 червня, проте згодом заяву відомства було спростовано.

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