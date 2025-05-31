Макрон порівняв Україну з Тайванем: у Пекіні не змогли промовчати

Президент Франції Еммануель Макрон / © скриншот з відео

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Китай розкритикував як подвійні стандарти спроби пов’язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення. Схоже, це був тонкий натяк на промову президента Франції Еммануеля Макрона в Сінгапурі в п’ятницю, 30 травня.

Про це пише Reuters.

У своїй промові про ризики розколу між Китаєм та США на щорічному Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» Макрон заявив, що якщо світ дозволить Росії захопити будь-яку частину України, «що тоді може статися на Тайвані?».

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Наступного дня, 31 травня, посольство Китаю в Сінгапурі написало у соціальній мережі Facebook, що порівняння тайванського питання з українським питанням «неприйнятне».

«Ці дві проблеми різні за своєю природою і взагалі непорівнянні», — йдеться у повідомленні.

При цьому в посольстві наголосили, що Тайвань є виключно внутрішньою справою Китаю.

«Якщо хтось спробує засудити „подвійні стандарти“ за допомогою подвійних стандартів, то єдиним результатом, який ми можемо отримати, будуть подвійні стандарти», — йдеться у повідомленні.

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У повідомленні посольство не згадало безпосередньо Макрона, але опублікувало фотографію його виступу на заході.

Видання з посиланням на дипломатичні джерела в Індо-Тихоокеанському регіоні пише, що коментарі Макрона були не єдиними під час конференції. Ризики перемоги Росії, яка може заохотити китайське вторгнення на Тайвань, неодноразово виринали в кулуарних дискусіях.

«Усім має бути ясно, що Пекін справді готується до потенційного застосування військової сили для зміни балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні. Багато хто, хто підтримує Україну, вважає, що необхідно зберігати вірність своїй позиції, щоб надіслати сигнал Китаю», — заявив один зі східноазіатських дипломатів.

Нагадаємо, Макрон закликав Китай прибрати солдатів КНДР з Європи, «інакше НАТО прийде до Азії». Він попередив про можливе розширення впливу НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, якщо Пекін не припинить підтримки втягування Північної Кореї у війну проти України.

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