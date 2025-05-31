ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2013
Час на прочитання
2 хв

Макрон порівняв Україну з Тайванем: у Пекіні не змогли промовчати

Китай обурений тим, що Макрон пов’язав оборону України із загрозами Тайваню.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © скриншот з відео

Китай розкритикував як подвійні стандарти спроби пов’язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення. Схоже, це був тонкий натяк на промову президента Франції Еммануеля Макрона в Сінгапурі в п’ятницю, 30 травня.

Про це пише Reuters.

У своїй промові про ризики розколу між Китаєм та США на щорічному Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» Макрон заявив, що якщо світ дозволить Росії захопити будь-яку частину України, «що тоді може статися на Тайвані?».

Наступного дня, 31 травня, посольство Китаю в Сінгапурі написало у соціальній мережі Facebook, що порівняння тайванського питання з українським питанням «неприйнятне».

«Ці дві проблеми різні за своєю природою і взагалі непорівнянні», — йдеться у повідомленні.

При цьому в посольстві наголосили, що Тайвань є виключно внутрішньою справою Китаю.

«Якщо хтось спробує засудити „подвійні стандарти“ за допомогою подвійних стандартів, то єдиним результатом, який ми можемо отримати, будуть подвійні стандарти», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні посольство не згадало безпосередньо Макрона, але опублікувало фотографію його виступу на заході.

Видання з посиланням на дипломатичні джерела в Індо-Тихоокеанському регіоні пише, що коментарі Макрона були не єдиними під час конференції. Ризики перемоги Росії, яка може заохотити китайське вторгнення на Тайвань, неодноразово виринали в кулуарних дискусіях.

«Усім має бути ясно, що Пекін справді готується до потенційного застосування військової сили для зміни балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні. Багато хто, хто підтримує Україну, вважає, що необхідно зберігати вірність своїй позиції, щоб надіслати сигнал Китаю», — заявив один зі східноазіатських дипломатів.

Нагадаємо, Макрон закликав Китай прибрати солдатів КНДР з Європи, «інакше НАТО прийде до Азії». Він попередив про можливе розширення впливу НАТО в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, якщо Пекін не припинить підтримки втягування Північної Кореї у війну проти України.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2013
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie