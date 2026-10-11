Макрон поставив під сумнів «енергетичне перемир’я» Трампа: що заявив про Росію

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж беззастережно підтримує справжнє енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Водночас він стверджує, що Москва поки відмовляється від такого режиму та продовжує удари по українській інфраструктурі.

Про це Макрон заявив на тлі повідомлення президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного перемир’я.

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«Франція беззастережно підтримує заклик до справжнього енергетичного перемир’я, до якого готова Україна. На цьому етапі Росія продовжує відмовлятися, ще більше посиливши удари по українській інфраструктурі протягом останніх кількох годин», — заявив французький президент.

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Макрон також запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну та президента Володимира Зеленського.

Що Трамп заявив про енергетичне перемир’я

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, воно мало набути чинності негайно, а обидві сторони нібито вже погодилися його дотримуватися.

«Від цього моменту негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» — заявив Трамп.

Водночас окремого підтвердження такої домовленості з боку Києва та Москви на момент його заяви не було.

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Президент Володимир Зеленський пізніше заявив, що слова Трампа про енергетичне перемир’я стали для нього новиною. Водночас він наголосив, що Україна готова погодитися на такий режим, якщо його дотримуватиметься Росія.

«Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир’я, Україна погодиться», — сказав Зеленський.

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