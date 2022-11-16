Макрон повідомив, хто може стати новим посередником між Україною та Росію

Франузький президент Еммануель Макрон заявив, що Китай може стати посередником між Україною та агресоркою Росією Мовляв, задля того, аби уникнути подальшої ескалації війни взимку.

Таку думку лідер Французів висловив після саміту G-20 на Балі, пише Reuters.

"Я переконаний, що Китай може зіграти з нашого боку більш важливу посередницьку роль у найближчі місяці, щоб запобігти, зокрема, посиленню наземних нападів на початку лютого", - заявив Макрон.

Президент Франції вважає, що КНР може відіграти важливу роль щодо того, аби підштовхнути Росію до деескалації війни проти України.

Як повідомлялося, країни-члени G20 погодили спільну заяву. У ній засудили війну РФ проти України та згадали резолюцію Генасамблеї ООН із закликом до Москви вивести війська з сусідньої держави. У заяві також йдеться про необхідність дотримуватися міжнародного права і неприйнятність застосування ядерної зброї.

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