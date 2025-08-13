Макрон повідомив, як Трамп ставиться до надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, НАТО не повинно бути частиною гарантій безпеки для України. Ця заява пролунала напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон під час брифінгу для преси у своїй літній резиденції в Форт-Брегансоні.

Брифінг відбувся у середу, 13 серпня, після надзвичайно важливої онлайн-зустрічі, що тривала близько години, в якій, окрім Макрона, взяли участь президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Італії та Польщі. Макрон розповів про ключові моменти дискусії, яка мала на меті скоординувати позиції перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці, запланованою на 15 серпня.

Припинення вогню — головний пріоритет

За словами Макрона, першим і головним меседжем, який Трамп чітко озвучив, було бажання США досягти припинення вогню під час зустрічі на Алясці. Президент Франції підкреслив, що це дуже важлива ініціатива, яку Європа підтримує, як і нові обміни полоненими та звільнення дітей.

Ще один важливий момент, який зазначив Макрон, стосувався територіальних питань. За його словами, президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти, що будь-які питання, пов’язані з територіями України, можуть і будуть обговорюватися тільки українським президентом. Це позиція, яку Франція та її союзники підтримують, і вона створює важливу основу для майбутніх переговорів.

НАТО має залишитися осторонь

Саме в питанні гарантій безпеки для України позиція президента Трампа виявилася найбільш цікавою. Макрон повідомив, що Трамп чітко заявив, що НАТО не має бути частиною цих гарантій.

«НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки», — процитував Макрон Трампа.

Французький президент додав, що в Європі усвідомлюють, що «це особливо сильний аргумент для російської сторони».

Однак Трамп уточнив, що США та всі союзники, які беруть участь у «коаліції охочих», повинні бути частиною цих гарантій.

«І це для мене дуже важливе уточнення, яке ми отримали сьогодні», — підсумував Макрон.

За його словами, це допомагає зрозуміти рамки майбутніх мирних переговорів.

Саміт за участі трьох лідерів

На завершення Макрон зазначив, що Трамп також має намір добиватися проведення тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Президент Франції висловив сподівання, що ця зустріч може відбутися в Європі, в нейтральній країні, прийнятній для всіх сторін.

Макрон підсумував, що ця розмова дозволила чітко визначити позиції та очікування перед самітом на Алясці. Ці роз’яснення допоможуть «коаліції охочих» (співголовами якої є канцлер Німеччини Мерц та прем’єр-міністр Великобританії Стармер) розробити конкретні плани для підтримки України.

Нагадаємо, Європа готова розгорнути миротворчі сили в Україні. Водночас прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що зустріч на Алясці 15 серпня поки не дає жодних гарантій.