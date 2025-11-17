ТСН у соціальних мережах

Політика
1135
1 хв

Макрон повідомив, коли може бути досягнуто миру в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мир в Україні може бути досягнутий раніше 2027 року.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Емманюель Макрон

Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що завершення війни в Україні може настати раніше, ніж очікувалося.

Про це Макрон сказав під час брифінгу.

"Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027 року. Кожен день — це робота", — сказав Макрон.

За словами французького лідера, спільні дії європейських країн і підтримка США залишаються ключовим чинником у стримуванні російської агресії.

"Європейці згуртовані разом із американцями, і ми рішучі до того, щоб протистояти Росії", — заявив президент Франції. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський перебуває у Парижі для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

