Макрон повідомив, коли може бути досягнуто миру в Україні

Емманюель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що завершення війни в Україні може настати раніше, ніж очікувалося.

Про це Макрон сказав під час брифінгу.

"Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027 року. Кожен день — це робота", — сказав Макрон.

Реклама

За словами французького лідера, спільні дії європейських країн і підтримка США залишаються ключовим чинником у стримуванні російської агресії.

"Європейці згуртовані разом із американцями, і ми рішучі до того, щоб протистояти Росії", — заявив президент Франції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський перебуває у Парижі для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.