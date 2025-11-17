- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1135
- Час на прочитання
- 1 хв
Макрон повідомив, коли може бути досягнуто миру в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мир в Україні може бути досягнутий раніше 2027 року.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що завершення війни в Україні може настати раніше, ніж очікувалося.
Про це Макрон сказав під час брифінгу.
"Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027 року. Кожен день — це робота", — сказав Макрон.
За словами французького лідера, спільні дії європейських країн і підтримка США залишаються ключовим чинником у стримуванні російської агресії.
"Європейці згуртовані разом із американцями, і ми рішучі до того, щоб протистояти Росії", — заявив президент Франції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський перебуває у Парижі для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.