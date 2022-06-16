Макрон пояснив, навіщо їздив до Путіна і чому продовжує з ним говорити

Макрон пояснив, навіщо їздив до Путіна і чому продовжує з ним говорити

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що завжди підтримував і підтримує Україну та її народ. Зокрема, до президента Росії Володимира Путіна взимку їздив, щоб запобігти повномасштабній війні.

Макрон запевнив, що про контекст кожних переговорів з очільником Кремля французька сторона завжди інформує президента України Володимира Зеленського.

Про це лідер Франції сказав 16 червня в Києві після зустрічі з очільниками України, Німеччини, Італії та Румунії, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми дуже чітко висловили, що ми тут, щоби підтримати Україну та український народ і це ми робимо щодня. Така позиція європейців була від найпершого дня війни, але навіть і до того. Коли ми прибули сюди в лютому – спочатку пан Шольц, а потім я – ми прибули до Москви, а потім до Києва. Ми хотіли запобігти цьому конфлікту. Наша позиція завжди була абсолютно чіткою. Ми завжди підтримували Україну та український народ", – запевнив Макрон.

Також читайте Макрон закликав Росію як члена Радбезу ООН погодитися на експорт українського зерна

"Але водночас ми жодного дня не вступали у війну з російським урядом. Тобто колективно ми не ведемо такої війни. Саме тому ми абсолютно прозорі, щоразу повідомляючи про це президентові Зеленському, ми продовжували переговори з російським президентом. І щоразу інформували про контекст цих переговорів, щоби отримувати певні поступки, зокрема у теперішніх питаннях продовольчої безпеки. Саме в цьому контексті ми підтримуємо канал діалогу. Ми також вважаємо, що в один прекрасний момент цей конфлікт повинен зупинитися і повинні відбутися переговори", – розповів французький президент.

Нагадаємо, 16 червня в Україні з візитом перебувають чотири європейські лідери: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. ТСН.ua зібрав їхні головні заяви.

Читайте також:

Гріх нарікати на послів Німеччини та Франції в Раді Безпеки ООН - Кислиця