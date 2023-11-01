Макрон приїхав до Казахстану і похвалив Токаєва: до чого тут Україна

Президент Франції Еммануель Макрон 1 листопада прибув до Казахстану в межах першого етапу своєї подорожі до Центральної Азії.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провели зустріч, під час якої Макрон похвалив свого казахстанського колегу за відмову стати на бік РФ після її повномасштбаного вторгнення до України.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що за підсумками зустрічі Макрон заявив, що Франція і Казахстан підписали ділові угоди, включно з декларацією про наміри партнерства в галузі рідкісноземельних елементів і рідкісних металів.

"Я в жодному разі не недооцінюю геополітичні труднощі, тиск, який деякі можуть чинити на вас. Франція цінує… шлях, яким ви прямуєте для своєї країни, відмовляючись бути васалом якоїсь країни і прагнучи побудувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", – сказав Макрон.

Своєю чергою Токаєв назвав візит Макрона "історичним". Водночас РФ висловила стурбованість зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

В той час, як речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв’язки з будь-якими країнами, міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Захід у тому, що він намагається відтягнути від РФ "сусідів, друзів і союзників".

Варто зазначити, що Казахстан та Узбекистан, куди далі їде Макрон, відмовилися визнати анексію Росією українських територій і пообіцяли дотримуватися санкцій Заходу проти Москви, водночас називаючи і Росію, і західні країни своїми "стратегічними партнерами".

Позиція Казахстану у війні РФ проти України

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України влада Казахстану посіла підкреслено нейтральну позицію. Однак населення країни не залишилося байдужим. Країною прокотилися акції солідарності з українцями, наймасовіші пройшли в Алмати. Незважаючи на нейтральність на словах, влада Казахстану надавала гуманітарну допомогу Україні.

За останньою інформацією, влада Казахстану вилучила партію з 14 безпілотників, які намагалися перевезти до РФ через територію країни.

А після цього в Казахстані висловили бажання офіційно заборонити товари з російськими воєнними символами, зокрема Z, V і ПВК "Вагнер".

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