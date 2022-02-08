Макрон приїхав до Маріїнського палацу на зустріч із Зеленським (фото, відео)

Розпочалися переговори Зеленського та Макрона.

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого прилетів із робочим візитом до Києва і вже розпочав зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Про це стало відомо із трансляції на Facebook-сторінці Офісу президента.

На відео видно, що автівка Макрона зупинилася біля Маріїнського палацу, де французького лідера вже чекав президент України. Глава держави привітав французького колегу на порозі Маріїнського палацу, де вони потисли одне одному руки.

Після цього президенти України та Франції пішли на переговори. За підсумками яких, очікується, Макрон і Зеленський вийдуть на пресконференцію.

Раніше французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Як повідомлялося, 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. З опублікованих відео та фото було видно, що президенти сиділи далеко один від одного за довгим білим столом.

Сам же французький лідер перед розмовою з Путіним заявив, що потрібно бути реалістичними, а тому, на його думку, "однобічних заходів ми не досягнемо, важливо не допустити погіршення становища".