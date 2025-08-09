Макрон про переговори щодо завершення війни: якою бачить роль України

Макрон і Зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців.

Про це він сказав за підсумками розмови з президентом Зеленським, а також з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Макрон запевнив, що залишається відданими підтримці України. Він закликав працювати «в дусі єдності» та «розвивати роботу, проведену в рамках Коаліції охочих».

Президент Франції наголосив, що майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку.

«Європейці також обов’язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їхня безпека. Я продовжуватиму тісну координацію з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами», — підсумував Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський провів низку розмов зі світовими лідерами, де поскаржився, що Україні нав’язують «обмін» територій без гарантій.