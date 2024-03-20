Макрон про відправлення військ до України: "Ми повинні бути готові захищати Республіку"

Французький лідер переконаний, що "якби Україна впала (...), наслідки були б прямими для нас".

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на занепокоєння щодо можливого відправлення військ до України. Він сказав, що "наші демократії потрібно завжди захищати", і що "загроза є, тому ми повинні бути готові захищати" Республіку.

Про це французький лідер заявив під час візиту до Марселя, повідомляє TF1 Info.

Через три тижні після заяви про те, що в майбутньому не варто виключати відправлення західних військ до України, Макрон відповів на занепокоєння щодо такого втручання. За його словами, ці страхи є "необхідним усвідомленням (...)".

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"Я вважаю важливим, щоб наша молодь розуміла, що таке конфлікт в Україні", – зазначив президент Франції, нагадавши, що війна триває за "1500 км від наших кордонів, це дуже мало".

"Якби Україна впала, якби ми вирішили її покинути (...), наслідки були б прямими для нас, тому що де б зупинилася імперіалістична влада, якщо б вона могла просунутися так близько до нас?" – висловився Макрон.

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Він наголосив, що "наші демократії потрібно завжди захищати. Загроза є, тому ми повинні бути готові захищати" Республіку.

Нагадаємо, раніше в Le Monde повідомили, що в лютому Макрон припустив відправлення французьких військ до Одеси "у найближчому році".

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