Макрон пропонує місячне перемир'я в Україні "в повітрі, морі та енергетичній інфраструктурі"

Макрон виступає за "обмежене перемир’я", оскільки вважає, що буде дуже важко забезпечити повне припинення вогню, враховуючи довжину лінії фронту.
Франція та Велика Британія пропонують одномісячне перемир'я в Україні "в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі", щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту у Лондоні у коментарі Le Figaro.
Макрон заявив, що потрібне обмежене перемир’я, оскільки він визнав, що буде дуже важко забезпечити повне припинення вогню, враховуючи довжину лінії фронту.
"Треба розуміти, що фронт сьогодні - це еквівалент лінії Париж-Будапешт. У разі загального припинення вогню було б дуже складно перевірити, чи дотримується перемир'я по всій лінії фронту. Ми хочемо миру. Але ми не хочемо цього за будь-яку ціну, без гарантій", – сказав він.
Президент Франції уточнив, що у цьому плані, "найближчими тижнями на українській землі не буде європейських військ".
"За столом переговорів у Лондоні ми всі сповнені рішучості вжити заходів для міцного та тривалого миру в Україні та забезпечення нашої колективної безпеки", – додав президент Франції у соцмережі Х.
Раніше прем'єр Британії Стармер зробив важливу заяву про миротворців в Україні. Прем'єр Канади Джастін Трюдо також висловився про можливе відправлення канадських військ до України.
Читайте також:
- Оборонний саміт у Лондоні: головні заяви лідерів
- Шольц висловився, чи варто Україні роззброюватися
- "Потрібно бути готовими до найгіршого": Урсула фон дер Ляєн про переозброєння України та Європи