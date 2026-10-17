Макрон різко відповів Ле Пен щодо України: попередив про загрозу для Франції

Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву Марін Ле Пен про можливе припинення фінансової допомоги Україні після президентських виборів 2027 року.

Під час пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі Макрон заявив, що підтримка України відповідає національним інтересам Франції, оскільки йдеться про безпеку самої країни та Європи, - пише Укрінформ. За його словами, відмова Парижа від допомоги Києву поставила б Францію в унікальне становище серед європейських партнерів.

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Макрон наголосив, що політики, які пропонують заощадити бюджетні кошти шляхом припинення підтримки України, фактично ставлять під сумнів цінність безпеки Франції. Він також заявив, що відмова від допомоги Києву означала б загрозу для всієї європейської безпеки.

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Окремо французький президент розкритикував політиків, які, за його словами, поводяться так, ніби вже перемогли на майбутніх виборах, і закликав їх поважати вибір громадян.

Раніше Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція ще протягом шести місяців надаватиме Україні фінансову допомогу, після чого припинить її. Вона пояснила це складним фінансовим становищем Франції.

Нагадаємо, що раніше Макрон зробив різку заяву через блокаду Чорного моря

Мовляв, від агресиних дій Кремля страждає Єгипет та інші африканські держави, куди традиційно експортують українське зерно.

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