Макрон розкритикував націоналістів у Європі: переконаний, що вони б не допомогли Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа переживає кризу демократії та зачарована авторитаризмом. Він описав, якою б вона була за керівництва націоналістів та закликав битись за демократію, проголосувавши за неї на виборах.

Про це він заявив під час дебатів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на фестивалі демократії в Берліні, - пише Укрінформ.

"Ми маємо своєрідну кризу нашої демократії, ми стали зачаровані авторитаризмом», - проголосив Макрон.

"Ми забуваємо подумати, якою була б Європа, якби націоналісти керували нею в останні роки: у нас не було б вакцин, не було б плану відновлення… Ми б покинули Україну, щоб підтримати Росію, на боці якої стоять усі націоналісти в наших країнах, тож історія була б зовсім іншою», - пояснив він.

За словами французького лідера у Європі забули, що «демократія – це дуже часто битва», а тому дозволяють націоналістам збирати всі дивіденди демократії, водночас критикуючи її.

Він закликав прийти і проголосувати на європейських виборах «за партію, яка захищає Європу".

Макрон вважає що Європі загрожують ідеї «Національного об’єднання» - партії Марін Ле Пен. Саме ця політична сила за останніми опитуваннями набирає понад 30 відсотків підтримки та практично вдвічі випереджає за популярністю президентський блок, що прямує на вибори з гаслом «Потреба в Європі».

З критики націоналістів Макрон розпочав триденний державний візит до Німеччини, покликаним підтвердити міцність франко-німецького партнерства та подолати розбіжності з основних питань, зокрема, щодо війни в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні під час проведення Олімпійських ігор. Коли та за яких умов це трапиться — Макрон не уточнив.

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