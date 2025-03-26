Макрон розкрив, які завдання можуть виконувати миротворці в Україні

Європейські миротворці не будуть "живим щитом" між Україною та Росією.

Якщо після закінчення війни в Україні буде створена іноземна миротворча місія, цей контингент не виконуватиме завдань з безпосереднього захисту кордону між Україною та РФ. Натомість миротворці будуть "другою лінією оборони", яка своєю присутністю має стримувати росіян від нового можливого нападу.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі у Парижі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Після того, як буде підписана мирна угода, найбільша гарантія безпеки для України – це власна потужна армія, яка буде стояти першим заслоном і перешкоджати новим можливим атакам російської армії", – сказав Макрон.

Він уточнив, що питання посилення ЗСУ буде обговорюватись під час саміту "коаліції охочих", що відбудеться у Парижі у четвер, 27 березня. Але водночас "сили забезпечення гарантії" є необхідним елементом майбутньої безпеки України.

"Вони [миротворчий контингент – ред.] будуть стояти не безпосередньо на лінії контакту, а другим заслоном для того, щоби також бути силою стримування. Зараз наші групи працюють по плануванню таких етапів", – зазначив президент Франції.

За словами Макрона, головна мета європейських союзників України – допомогти їй зараз утримати фронт. Але водночас необхідно "наближати перспективи тривалого миру".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео за цим посиланням: НІХТО НЕ ХОЧЕ ЗАТЯГУВАТИ У ВІЙНУ ІНШІ КРАЇНИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗРОБИВ ЗАЯВУ ПРО МИРОТВОРЦІВ

Нагадаємо, Чехія готова взяти участь у миротворчій місії та відправити своїх військових до України після укладення мирної угоди.

Читайте також: