Макрон розпочав офіційний візит у США, де проведе переговори з Байденом

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав офіційний візит у США, де у нього заплановані переговори, в тому числі з головою Білого дому Джо Байденом.

Свій візит президент Франції розпочав з зустрічі з віце-президенткою Камалою Гарріс у штаб-квартирі NASA в Вашингтоні.

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Під час переговорів з президентом США Джо Байденом Макрон планує обговорити російську агресію проти України, спільні зусилля країн щодо військової та економічної підтримки Києва, а також ракетні удари російською армією по критичній інфраструктурі України.

Крім того, Макрон обговорить торгівельні відносини між Францією та США, а також спільну політику стосовно Китаю, Ірану та інших країн.

Нагадаємо, раніше Франція та Нідерланди заявили, що російські ракетні атаки проти України не можуть лишатись безкарними.

Крім того, ми раніше інформували, що Макрон звинуватив Росію у поширенні дезінформації у країнах Африки.

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