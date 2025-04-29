Макрон розповів цікаві деталі про зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані

Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у базиліці святого Петра допомогла змінити баланс у переговорах навколо війни в Україні.

Про це Макрон розповів в інтерв’ю виданню Paris Match.

За словами французького лідера, розмова між президентами дозволила знову посилити тиск на Росію.

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“Я вважаю, що завдяки цій зустрічі нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що було б несправедливо, якби тиск чинився виключно на Україну”, — зазначив Макрон.

Французький президент також додав, що протягом найближчих 8–10 днів очікується активізація політичного тиску на Москву. США, за його словами, прагнуть досягти реального припинення вогню, однак наразі Росія не приєдналася до цього процесу.

Макрон розповів і деякі деталі самої зустрічі: перед розмовою він коротко переговорив із Трампом у базиліці святого Петра, а згодом до них приєдналися лідер британської опозиції Кір Стармер і Володимир Зеленський. Примітно, що Зеленський вирішив відмовитися від послуг перекладача — третій стілець, підготовлений для нього, залишився порожнім.

Також, за словами Макрона, готується візит американських представників до Києва.

Раніше ми розповідали, про що говорили Трамп, Макрон і Зеленський у Ватикані.