Макрон розповів про проведення у Парижі саміту за участі Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон виступив на засідання Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі.

Про це інформує французький мовник BFMTV.

Президент республіки повідомив, що наступного четверга, 27 березня в Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" за присутності президента України Володимира Зеленського.

Еммануель Макрон підкреслив, що країни Європейської Ради "підтримали американо-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню".

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"У цьому відношенні часткова, дуже невтішна відповідь Росії, я сподіваюся, є лише тимчасовою відмовою", - продовжив він. Ця відповідь говорить про те, що Росія щиро не хоче цього миру на цьому етапі", - заявив Макрон.

На тлі зростання дискусій щодо припинення вогню Макрон об'єднав міністрів оборони та військове керівництво понад 30 країн. З британським прем'єром Кіром Стармером він координує зусилля держав, які розглядають можливості військової допомоги Україні після потенційного перемир’я.

Макрон заявив, що мир не може бути укладений "за будь-яку ціну" і під диктатом Росії. Тому Франція буде й надалі допомагати Україні, щоб забезпечити їй "сильну позицію під час переговорів з РФ".