Макрон розповів, що робитиме в разі відмови РФ піти на перемир'я

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що санкції проти РФ, ухвалені західними союзниками, можуть бути застосовані в найближчі кілька днів, якщо Москва не дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Про це передає Le Figaro.

«Я не можу вам сказати, чи відвідає Володимир Путін Туреччину. Ми чекаємо на відповідь Росії», — сказав Макрон.

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Президент Франції вважає, що в Україні на карту поставлено безпеку Європи.

«Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі протягом 30 днів. Росія хоче, щоб припинення вогню обговорювалося в Туреччині. Ми хочемо запровадити санкції проти Росії найближчими днями за домовленістю зі Сполученими Штатами», — зазначив він.

Гарантії для України

За словами Макрона, українцям вистачає ясності сказати, що вони не зможуть повернути собі всі свої території. Після підписання можливої ​​мирної угоди та у разі подальших атак російських військ після можливого припинення вогню, виникне питання мандату ООН або присутності сил підтримки, вважає президент Франції.

«Першою гарантією безпеки має бути сильна українська армія. Ми не можемо покинути Україну, оскільки вона не вступить до НАТО. Ми повинні розмістити сили підтримки на територіях, далеких від лінії фронту. Це була б сила, яка б відмовила Росію від продовження будь-якого конфлікту», — додав Макрон.

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«Все, що ми виробляємо, йде в Україну»: Макрон заявляє, що Європа робить все можливе

Макрона запитали про відносну відсутність санкцій проти Росії.

«Щодо питання санкцій, ми хочемо, щоб Сполучені Штати залишалися з нами. Що відбувається з Росією? Вона вторглася в Україну. (Санкції) були ефективними, і ми постійно допомагали Україні. Ми робили все, що могли. Ми вирішили не вводити наші війська, щоб уникнути ескалації», — додав він.

Потім транслюється інтерв’ю з українським солдатом. Він шкодує про брак обладнання, відправленого до України.

«Ми дали багато снарядів, багато систем. Ми потроїли виробництво, і все, що ми виробляємо, йде в Україну. Ми зробили все можливе», — запевнив своєю чергою Макрон.

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Крім того, президент Франції сказав, що готовий знову поговорити з Володимиром Путіним, але після закінчення війни в Україні.

Російські активи

«Сьогодні у нас немає правової бази для використання заморожених російських активів. Цей капітал щомісяця приносить відсотки, і ми його використовуємо», — заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, президент Франції Макрон слідом за Німеччиною поставили Путінові дедлайн щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Проте РФ ці вимоги проігнорувала.