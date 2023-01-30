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Макрон розповів, за яких умов Франція готова передати Україні західні винищувачі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1304
Час на прочитання
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Макрон розповів, за яких умов Франція готова передати Україні західні винищувачі

Фото: Associated Press

Макрон назвав дві умови ймовірного передавання Україні сучасних літаків.

Президент Франції Еммануель Макрон допустив, що його країна може передати Україні західні винищувачі. 

Про це пише BFM TV.

Відповідаючи на питання про передавання Україні сучасних літаків Макрон заявив, що "в цьому немає нічого забороненого". Проте він назвав умови - "недопущення ескалації" та "якщо це не послабить французьку армію". 

"Будемо розглядати кожен конкретний випадок", - сказав Макрон. 

Передавання Україні західних винищувачів: що відомо 

Напередодні у західних ЗМІ з'явилась інформація, що після розблокування рішення про постачання ЗСУ західних танків аналогічне може статись із літаками. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 30 січня заявив, що його країна поки не планує передавати літаки Україні та розкритикував політиків, які це пропонують. 

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 за умови, що це рішення підтримає НАТО. Ці літаки допоможуть ЗСУ відбивати можливий наступ Росії.  

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Дата публікації
Перегляди
1304
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