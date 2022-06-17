Макрон розповів, за якої умови поїде до Путіна

Макрон розповів, за якої умови поїде до Путіна

Президент Франції очікує на "відповідні жести" з боку кремлівського диктатора.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий поїхати до Росії у разі потреби, але за певних умов.

Про це пише CNN.

"Для цього потрібні попередні умови, і відповідні жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це матиме користь", – зазначив президент Франції.

За його словами, необхідні передумови для зустрічі з Путіним поки не виконані.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підвів підсумки візиту лідерів Франції, Італії, Румунії та Німеччини до Києва.

Подробиці візиту Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса до України та їхні головні заяви читайте за посиланням.

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