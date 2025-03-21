Макрон шукає альтернативу європейським військам в Україні: деталі від The Telegraph

У Москві заявляють, що такі дії є для них "неприйнятними".

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує створення місії під егідою ООН, яка могла б запобігти новому нападу Росії на Україну в разі досягнення мирної угоди. До розроблення свого плану він залучив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Французький президент вивчає різні сценарії, які могли б замінити відправлення європейського військового контингенту до України. Макрон разом зі Стармером намагаються сформувати "коаліцію охочих країн НАТО та ЄС для формування миротворчих сил за підтримки гарантій безпеки США.

Дії політиків

The Telegraph повідомляє, що британський п рем’єр-міністр мав розмови з 30 високопоставленими військовими лідерами Європи та інших країн світу, щоб обговорити плани. За його словами, вони переходили до "оперативної фази", але досі незрозуміло, скільки країн готові надіслати війська або як буде реалізовано план.

Тим часом Макрон підняв тему альтернативи ООН на саміті Європейської ради з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем безпеки ООН, який був гостем зібраних лідерів ЄС.

The Telegraph повідомляє, що Королівські ВПС ведуть переговори про те, щоб британські літаки охороняли українське небо відповідно до пропозицій, які обговорює "коаліція добровольців" Кіра Стармера.

Заяви з Москви

Між тим очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які війська НАТО, включаючи британських і французьких солдатів, будуть "неприйнятними" для Москви. Також "Фюрер" Володимир Путін відхилив вимоги Дональда Трампа щодо повного припинення вогню на початку цього тижня. Втім, диктатор погодився на часткове перемир’я, за винятком енергетичної інфраструктури. Однак обіцянку було порушено вже ввечері 19 березня під час розмови політиків.

Своєю чергою, Макрон заявляє, що все це буде залежати від "суверенної України", а не від Росії, яка контролює її територію.

"Будь-які миротворчі сили ООН потребуватимуть схвалення Ради Безпеки. З огляду на те, що і Росія, і, можливо, США, проти цього, перспективи видаються незначними", - йдеться у матеріалі The Telegraph.

"Дуже складно, ризиковано та неефективно"

Деякі європейські союзники також були обережними або взагалі відкидали ідею європейських миротворців. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не відправлятиме військових до України, а прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що це буде "дуже складним, ризикованим і неефективним".

Як повідомлялося, Британія готова відправити винищувачі Typhoon до України. Зокрема, зазначається, що британські винищувачі готові забезпечити прикриття миротворчого контингенту в Україні з повітря.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.