Макрон сказав, чи хоче Путін миру зараз

Президент Франції Емманюель Макрон сумнівається, що президент Росії Володимир Путін готовий закінчити війну в Україні.

Про це Макрон сказав після переговорів 18 серпня у Білому домі, пише Sky News.

«Коли я дивлюся на ситуацію та факти, я не бачу, щоб президент Путін дуже хотів миру зараз», — висловився французький лідер.

Водночас він похвалив «оптимізм» президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди між Україною та Росією. За словами Макрона, «до цього треба поставитися серйозно».

«Якщо він вважає, що може укласти угоду, це чудова новина, і ми повинні зробити все можливе, щоб досягти хорошої угоди», — додав президент Франції.

До слова, після зустрічі у Вашингтоні Макрон наголосив на критичній важливості гарантій безпеки для України. Без них Росія не дотримуватиметься обіцянок і може напасти знову.

Результати зустрічі у Білому домі

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні в Білому домі відбулася зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, лідерами країн Євросоюзу та генсеком НАТО.

