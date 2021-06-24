Макрон слідом за Меркель заявив про необхідність діалогу між Євросоюзом і Росією: навіщо

Макрон слідом за Меркель заявив про необхідність діалогу між Євросоюзом і Росією: навіщо

Як зазначив президент Франції, такий діалог "необхідний для стабільності всього європейського континенту".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. Такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".

Про це Макрон заявив 24 червня перед самітом у Брюсселі.

Зі слів Макрона, у діалозі з РФ необхідно захищати інтереси європейських країн і робити це з вимогливістю. А тому, він припускає, що діалог буде трудовитратним.

Макрон уточнив, що "з Росією залишається багато неврегульованих питань" і треба говорити щодо тих тем, де немає згоди. На його думку, це єдина можливість їх врегулювати.

"Такий діалог з Росією необхідний для стабільності всього європейського континенту. Але він повинен бути вимогливим, тому що ми не надходило нашими цінностями і інтересами. Я сподіваюсь, що ми зможемо в умовах європейської координації та єдності Європи вести вимогливий і масштабний діалог з Росією", - заявив Макрон.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Євросоюз створити формат для перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти Меркель не бачить. Також Анґела Меркель хоче запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС.

Водночас премʼєр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.

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