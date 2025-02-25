Макрон слідом за Трампом анонсував перемирʼя між Україною та РФ: названо строки

Свою думку Макрон висловив після спілкування з Дональдом Трампом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що очікує у найближчому майбутньому перемирʼя у війні в Україні.

Свою думку французький президент озвучив в інтерв'ю для Fox News, передає Le Monde.

Після розмови з американським президентом Макрон заявив журналістам, що найближчим часом вдасться досягти перемир'я між Росією та Україною.

"Спочатку нам потрібне перемир'я. Я думаю, що воно може бути укладено в найближчі тижні", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда впевнені, що найближчим часом вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.

Ми раніше інформували, що Макрон заявив про готовність відновити контакти з російським диктатором Путіним.

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