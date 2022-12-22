Макрон сумнівається у вступі України до НАТО внаслідок російської агресії

Макрон знову заговорив про "гарантії безпеки" для Росії і засумнівався у вступі України до НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО як варіант безпекових гарантій для неї.

Про це пише Le Figaro з посиланням на слова Макрона французьким ЗМІ

Макрон заявив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни. Однак, за словами французького лідера, таких гарантій нібито потребує ще й Росія.

"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО — що не є найбільш ймовірним сценарієм — чи ні — їй потрібно надати гарантії безпеки. Щобільше, вона зазнала агресії з боку Росії", - сказав Макрон.

Президент Франції переконаний, що вступ України до НАТО Кремль за будь-яких обставин розглядатиме як конфронтацію.

"Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", - додав Макрон, ймовірно, посилаючись на посередницькі зусилля Ердогана.

Нагадаємо, раніше Макрон пояснив, навіщо говорив про "гарантії безпеки" для РФ. Він попросив, "не робити з мухи слона і не шукати суперечності там, де їх немає". За його словами, на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України і колективної безпеки в усьому регіоні.

Однак після цього країни Європи надіслали Франції офіційний демарш стосовно заяв президента країни Макрона щодо "гарантій безпеки для Росії".

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