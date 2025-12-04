- Дата публікації
Макрон та Сі почали зустріч: говоритимуть про Україну
Франція розраховує, що Китай вплине на Росію задля припинення вогню у війні проти України.
Президент Франції Емманюель Макрон почав зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні 4 грудня. Під час візиту французький лідер має намір закликати Пекін долучитися до зусиль із досягнення припинення вогню в Україні та порушити питання двосторонньої торгівлі.
Про це повідомили France 24 та BBC News.
Зазначаються, що Макрон прагне переконати Сі посприяти зупиненню бойових дій в Україні, адже російська агресія триває вже четверту зиму поспіль.
«Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради Безпеки… щоб він вплинув на Росію, аби Росія і, зокрема, Володимир Путін нарешті погодилися на припинення вогню», — наголосив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
У Єлисейському палаці зазначають, що Макрон наполягатиме: Китай має «утримуватися від надання будь-яких засобів, у будь-якій формі, Росії для продовження війни».
Французький лідер також має намір торкнутися торговельних питань, адже ЄС нині має колосальний дефіцит у торгівлі з Китаєм — 357 млрд дол. Один із радників Макрона підкреслив: «Китаю потрібно більше споживати і менше експортувати… а європейцям — менше заощаджувати і більше виробляти».
Перебування Макрона в Китаї триватиме до 5 грудня.
До слова, 1 грудня у Парижі президент України Володимир Зеленський та Макрон провели переговори. Головну увагу приділили перемовинам заради закінчення війни та гарантіям безпеки для України. Зеленський наголосив, що мир має бути справді надійним, а війна повинна закінчитись якнайшвидше.