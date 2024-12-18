Макрон та Зеленський сьогодні зустрінуться в Брюсселі: що відомо

Увечері в середу, 18 грудня, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Брюсселі на полях саміту Західні Балкани-ЄС.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на пресреліз Єлисейського палацу.

Передбачається, що зустріч двох лідерів відбудеться о 18:15 (о 19:15 за Києвом).

За інформацією видання, Макрон може пропустити важливу зустріч європейських лідерів щодо України, організовану генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, через заплановану поїздку на Майотту, де ліквідовують наслідки недавньої стихії.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі 18 грудня у Брюсселі європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський обговорять можливі формати завершення війни та створення європейської миротворчої місії в Україні.

Серед запрошених учасників – канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської ради Антоніу Коста та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського також запрошено на засідання Європейської ради, яке відбудеться 19 грудня. Українському лідеру пропонують на цьому саміті ЄС поділитися своїми поглядами на те, як Європа може найкращим чином підтримати Україну.

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