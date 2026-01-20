ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1231
Час на прочитання
1 хв

Макрон у Давосі виступає у сонцезахисних окулярах: що сталося

Ймовірно, у політика Макрона сталася проблема з очима.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Макрон

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон виступає на форумі у Давосі. Під час промови він одягнув сонцезахисні окуляри.

Про це повідомляють телеграм-канали.

«Макрон виступає в Давосі в сонцезахисних окулярах через „невеличку проблему з очима“, — пишуть у Мережі.

Користувачі також жартують про те, чи не «побили» Макрона. Зокрема, діляться здогадками про можливе домашнє насильство.

Очікуємо на офіційну інформацію.

Раніше поява Макрона вже привертала увагу ЗМІ та користувачів Мережі. Так, його побачили на публіці із почервонінням на оці.

У Єлісейському палаці відреагували на новини, запевнивши, що червоне око спричинене розривом судини і не становить загрози для здоров’я.

«Вибачте, будь ласка, за досить неестетичний стан мого ока. Він абсолютно нешкідливий. Сприймайте це просто як ненавмисне посилання на „око тигра“ на початку цього року. Для тих, хто розуміє посилання, це ознака рішучості», — висловився Макрон.

Дата публікації
Кількість переглядів
1231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie