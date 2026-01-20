- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 1231
- Час на прочитання
- 1 хв
Макрон у Давосі виступає у сонцезахисних окулярах: що сталося
Ймовірно, у політика Макрона сталася проблема з очима.
Президент Франції Еммануель Макрон виступає на форумі у Давосі. Під час промови він одягнув сонцезахисні окуляри.
Про це повідомляють телеграм-канали.
«Макрон виступає в Давосі в сонцезахисних окулярах через „невеличку проблему з очима“, — пишуть у Мережі.
Користувачі також жартують про те, чи не «побили» Макрона. Зокрема, діляться здогадками про можливе домашнє насильство.
Очікуємо на офіційну інформацію.
Раніше поява Макрона вже привертала увагу ЗМІ та користувачів Мережі. Так, його побачили на публіці із почервонінням на оці.
У Єлісейському палаці відреагували на новини, запевнивши, що червоне око спричинене розривом судини і не становить загрози для здоров’я.
«Вибачте, будь ласка, за досить неестетичний стан мого ока. Він абсолютно нешкідливий. Сприймайте це просто як ненавмисне посилання на „око тигра“ на початку цього року. Для тих, хто розуміє посилання, це ознака рішучості», — висловився Макрон.