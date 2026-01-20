Макрон у Давосі виступає у сонцезахисних окулярах: що сталося

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон виступає на форумі у Давосі. Під час промови він одягнув сонцезахисні окуляри.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Макрон виступає в окулярах через проблему з очима

«Макрон виступає в Давосі в сонцезахисних окулярах через „невеличку проблему з очима“, — пишуть у Мережі.

Користувачі також жартують про те, чи не «побили» Макрона. Зокрема, діляться здогадками про можливе домашнє насильство.

Очікуємо на офіційну інформацію.

Раніше поява Макрона вже привертала увагу ЗМІ та користувачів Мережі. Так, його побачили на публіці із почервонінням на оці.

У Єлісейському палаці відреагували на новини, запевнивши, що червоне око спричинене розривом судини і не становить загрози для здоров’я.

«Вибачте, будь ласка, за досить неестетичний стан мого ока. Він абсолютно нешкідливий. Сприймайте це просто як ненавмисне посилання на „око тигра“ на початку цього року. Для тих, хто розуміє посилання, це ознака рішучості», — висловився Макрон.