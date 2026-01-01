ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
725
Час на прочитання
2 хв

Макрон у новорічному зверненні зробив анонс щодо України

Зокрема, Емманюель Макрон сказав, що війна в Україні триває майже чотири роки, і Європа має прискорити формування спільної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму новорічному зверненні анонсував масштабну зустріч союзників у Парижі, де будуть підтверджені нові зобов’язання щодо захисту України.

Про це повідомляє France24.

Макрон заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України й надалі є ключовим чинником нестабільності в Європі. За його словами, світ знову стикається з імперськими прагненнями та руйнуванням міжнародного порядку, що змушує європейські держави переглядати підходи до власної безпеки.

Президент Франції наголосив на важливості захисту суверенітету і свобод країн Європи, а також закликав пришвидшити розбудову європейської оборони. Він зазначив, що цей процес уже запущений і отримає новий поштовх 2026 року.

Зокрема, 6 січня у Парижі запланована зустріч європейських і партнерських держав, під час якої, за словами Макрона, мають бути взяті конкретні зобов’язання щодо підтримки України та досягнення справедливого і довготривалого миру в Європі.

Також він підкреслив, що Франція зберігає стійкість завдяки міцним інституціям, ефективній державній службі та сильним збройним силам, які назвав одними з найпотужніших у Європі.

Окремо Макрон озвучив свої побажання на новий рік — єдність, силу та незалежність, наголосивши, що саме згуртованість допомагає долати найважчі виклики і протистояти загрозам.

Крім того, французький лідер запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення каденції 2027 року та докладе максимум зусиль, аби майбутні президентські вибори у Франції відбулися без будь-якого зовнішнього втручання.

Нагадаємо, напередодні Макрон анонсував на початок січня саміт «коаліції рішучих» у Парижі. Зустріч відбудеться за підсумками переговорів із президентами України та США — Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Мета заходу — остаточно узгодити конкретні внески країн-партнерів у гарантії безпеки для України, що мають стати фундаментом для справедливого та тривалого миру.

Дата публікації
Кількість переглядів
725
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie