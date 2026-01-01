Макрон у новорічному зверненні зробив анонс щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму новорічному зверненні анонсував масштабну зустріч союзників у Парижі, де будуть підтверджені нові зобов’язання щодо захисту України.

Про це повідомляє France24.

Макрон заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України й надалі є ключовим чинником нестабільності в Європі. За його словами, світ знову стикається з імперськими прагненнями та руйнуванням міжнародного порядку, що змушує європейські держави переглядати підходи до власної безпеки.

Реклама

Президент Франції наголосив на важливості захисту суверенітету і свобод країн Європи, а також закликав пришвидшити розбудову європейської оборони. Він зазначив, що цей процес уже запущений і отримає новий поштовх 2026 року.

Зокрема, 6 січня у Парижі запланована зустріч європейських і партнерських держав, під час якої, за словами Макрона, мають бути взяті конкретні зобов’язання щодо підтримки України та досягнення справедливого і довготривалого миру в Європі.

Також він підкреслив, що Франція зберігає стійкість завдяки міцним інституціям, ефективній державній службі та сильним збройним силам, які назвав одними з найпотужніших у Європі.

Окремо Макрон озвучив свої побажання на новий рік — єдність, силу та незалежність, наголосивши, що саме згуртованість допомагає долати найважчі виклики і протистояти загрозам.

Реклама

Крім того, французький лідер запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення каденції 2027 року та докладе максимум зусиль, аби майбутні президентські вибори у Франції відбулися без будь-якого зовнішнього втручання.

Нагадаємо, напередодні Макрон анонсував на початок січня саміт «коаліції рішучих» у Парижі. Зустріч відбудеться за підсумками переговорів із президентами України та США — Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Мета заходу — остаточно узгодити конкретні внески країн-партнерів у гарантії безпеки для України, що мають стати фундаментом для справедливого та тривалого миру.