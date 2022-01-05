Макрон відповів, чи планує балотуватися на другий термін у 2022 році

Французький президент також звернувся до нещеплених від коронавірусу громадян, пообіцявши продовжити "дратувати" їх.
Президент Франції Еммануель Макрон має бажання балотуватися на другий термін у 2022 році, однак наразі не готовий офіційно висунути свою кандидатуру.
Відповідну заяву французький лідер озвучив в інтерв'ю Le Parisien.
"Немає жодного помилкового очікування. Я хочу цього. Щойно з'являться санітарні умови, які це дозволять, і я проясню це питання для себе особисто щодо політичного рівняння, я відповім", - висловився політик.
Він додав, що це рішення "вкорінилося в його серці". "Я маю бути впевненим, що зможу зайти так далеко, як хочу", - підкреслив Макрон.
Президент Франції також звернувся до невакцинованих громадян країни, заявивши, що планує й надалі "дратувати" їх шляхом "максимального обмеження доступу до діяльності в соціальному житті".
"Щодо нещеплених... Я дуже хочу їх роздратувати. І тому ми продовжимо робити це до останнього. Такою є стратегія", - сказав він.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 січня, у Франції зафіксували 271 686 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.
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