Макрон відповів, чи дійсно попереджав Зеленського про “зраду США”

Макрон наполягає, що у відносинах Європи зі США «немає недовіри».

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції спростував повідомлення про те, що, за його словами, існує ризик зради України Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав під час візиту до Китаю, де відвідав Сичуаньський університет, пише The Guardian.

«Я все заперечую. Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполученим Штатам потрібні ми, щоб цей мир був тривалим і міцним», — відповів Макрон на запитання про інформацію Spiegel.

З його слів, єдність між Європою та США є ключовою для підтримки України. Наразі, наголосив Макрон, «немає недовіри». Він зауважив, що Європа та Париж зокрема, підтримують мирні зусилля, які докладає Вашингтон. Втім, додав президент, Штати «потребують європейців, які очолять ці мирні зусилля».

«Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання є надзвичайно важливою. І я кажу це знову і знову, нам потрібно працювати разом», — сказав Макрон.

Spiegel про «зраду США»

Напередодні німецький щотижневий журнал процитував стенограму конфіденційної розмови між президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, генсеком НАТО та українським лідером. Під час розмови Макрон і Мерц висловили скептицизм щодо зусиль США і його посланців щодо переговорів про мир між Україною та Росією.

Зокрема, президент Франції констатував, що для Зеленського існує серйозна небезпека. Своєю чергою, німецький канцлер наголосив, що Штати «ведуть гру».

«Вони (американці — Ред.) грають в ігри. І з вами (українцями — Ред.), і з нами (європейцями — Ред.)», — висловився Мерц.

