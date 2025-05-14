Макрон відповів, чи відправлятиме Європа своїх військових на лінію фронту після перемирʼя

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після можливого перемир’я між Україною та Росією Європа не направлятиме своїх військових на лінію фронту.

Про це повідомляє La Repubblica.

За словами Макрона, моніторинг дотримання припинення вогню здійснюватиметься іншими методами, зокрема за допомогою супутників. Це дозволить фіксувати можливі порушення, а також встановлювати їх місце і сторону, яка їх вчинила.

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«Ми не вважаємо, що роль європейців полягає в тому, щоб перебувати на лінії фронту», — наголосив він.

Макрон також зазначив, що питання про створення демілітаризованої зони залишатиметься предметом обговорень. Зокрема, йдеться про потенційну участь миротворчого контингенту ООН.

При цьому президент Франції підкреслив, що головною гарантією безпеки для України залишається її власна сильна армія.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США обговорюють можливість розміщення сил Великої Британії, Франції, Німеччини і Польщі в Україні на захід від Дніпра.

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Ми раніше інформували, що Міноборони Польщі категорично відкидає пропозицію США відправити польських солдатів до України разом з миротворцями із Франції, Британії та Німеччини.