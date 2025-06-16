Макрон відповів на ініціативу Трампа щодо посередництва Путіна у протистоянні Ізраїлю та Ірану

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Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Росія не може бути посередником між конфлікті між Іраном та Ізраїлем як це пропонує американський президент Дональд Трамп.

Про це пише Repubblica.

“Я не думаю, що Росія може бути посередником між Іраном та Ізраїлем”, – заявив президент Франції Еммануель Макрон”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

“Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це”, — зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13 канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.

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