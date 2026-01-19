Макрон відповів на запрошення Трампа до Раду миру: яке рішення ухвалила Франція

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон не має наміру приймати запрошення президента США Дональда Трампа щодо участі в запропонованій ним Раді миру.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до французького лідера.

За даними співрозмовника агентства, Макрон вважає, що запропонована хартія виходить далеко за межі питань, пов’язаних із Сектором Гази та викликає серйозні занепокоєння щодо дотримання принципів і інституційних рамок Організації Об’єднаних Націй. Франція, за словами джерела, розглядає ці рамки як такі, що не підлягають перегляду.

Згідно з проєктом статуту Ради, з яким ознайомився Bloomberg, адміністрація Трампа пропонує країнам, які бажають отримати постійне членство, внести щонайменше 1 мільярд доларів. Водночас Дональд Трамп має стати першим головою Ради та отримати широкі повноваження щодо ухвалення рішень про членство.

Критики ініціативи висловлюють побоювання, що Трамп намагається створити альтернативну або конкурентну структуру для ООН, яку він неодноразово публічно критикував.

Очікується, що повний текст статуту та повноважень Ради може бути підписаний під час зустрічей у Давосі. Водночас деякі пункти документа, викладені дрібним шрифтом, змусили потенційних учасників сумніватися в доцільності приєднання.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від Дональда Трампа з пропозицією стати членом Ради миру, яка має займатися питаннями Сектору Гази. За словами представників білоруської сторони, ініціативу США там “високо оцінили”.

Крім Білорусі, запрошення до Ради миру для Гази раніше отримали Аргентина, Канада та кілька європейських країн. Про участь у консультаціях щодо ініціативи також повідомляли прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан та Італії Джорджа Мелоні.