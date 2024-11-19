Макрон відреагував на дозвіл Байдена завдавати ударів вглиб Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив "правильне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території РФ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Politico.

"Росія - єдина держава, яка ухвалила рішення про ескалацію... Саме цей розрив призвів до рішення США", - висловився французький президент.

За словами Макрона, новий крок президента США був зроблений у відповідь на ескалацію Росією конфлікту з Україною за участі солдатів з Північної Кореї. Зауважимо, що французький лідер набагато раніше заявляв про те, що виступає за дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресорки.

Нагадаємо, стало відомо, що чинний президент США Джо Байден дозволив бити далекобійною зброєю по Росії. вже найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки.

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