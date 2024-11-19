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Макрон відреагував на дозвіл Байдена завдавати ударів вглиб Росії

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Макрон відреагував на дозвіл Байдена завдавати ударів вглиб Росії

Джо Байден і Еммануель Макрон. / Фото: Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив "правильне рішення", дозволивши Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території РФ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Politico.

"Росія - єдина держава, яка ухвалила рішення про ескалацію... Саме цей розрив призвів до рішення США", - висловився французький президент.

 За словами Макрона, новий крок президента США був зроблений у відповідь на ескалацію Росією конфлікту з Україною за участі солдатів з Північної Кореї. Зауважимо, що французький лідер набагато раніше заявляв про те, що виступає за дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресорки. 

Нагадаємо, стало відомо, що чинний президент США Джо Байден дозволив бити далекобійною зброєю по Росії. вже найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. 

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