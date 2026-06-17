Макрон вітав учасників саміту G7 персоналізованим вибором пісень: що підібрав для Зеленського

Володимир Зеленський та Еммануюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон перетворив привітання лідерів на саміті G7 на культурний перформанс. Для кожного гостя, включно з президентом України Володимиром Зеленським, він підібрав особливу музичну композицію.

Про це інформує thenationalnews.com.

Макрон додав саміту G7 музичного настрою, використавши у своєму Instagram тематичні треки для привітальних дописів про прибуття світових лідерів до Евіан-ле-Бена. Публікації з’являлися в той момент, коли учасники прибували до Франції на саміт, що проводився від 15 до 17 червня.

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До складу «Групи семи» входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія, а також Європейський Союз. Окрім постійних учасників, на зустріч були запрошені й інші держави.

Судячи з усього, команда Макрона добирала музичний супровід для багатьох лідерів, орієнтуючись на їхню країну, політичний шлях або публічний образ.

Для еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані обрали Dreamers — офіційний саундтрек Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі за участю Фахада Аль Кубайсі. Президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі зустріли під Helwa Ya Baladi у виконанні Даліди.

Серед лідерів, для яких підібрали композиції з національним колоритом, були й Об’єднані Арабські Емірати: привітальний допис для президента шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нагаяна супроводжувався треком Hay Belshameh еміратського виконавця Хусейна Аль Джассмі.

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Публікацію про Зеленського оформили під «Мелодію» Мирослава Скорика у виконанні Clavier, тоді як президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву привітали під Sorte Grande співачки Іветі Сангалу.

Для прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді пролунала Jai Ho, а президента Кенії Вільяма Руто супроводжувала Jambo Bwana — Haba Haba. Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон отримав музичний супровід у вигляді Into the Sun гурту BTS.

Іншим учасникам G7 також підібрали персональні композиції. Для президента США Дональда Трампа використали Love Is a Long Road Тома Петті, а для прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні — Felicità у виконанні Аль Бано та Роміни Павер.

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зустрічала Lieblingsmensch співачки Наміки, тоді як прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі привітали під Arigato від Nxnja Beats.

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Для прем’єр-міністра Канади Марка Карні обрали J’irai où tu iras Селін Діон, а прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера супроводжувала оркестрова версія теми Джеймса Бонда The World Is Not Enough у виконанні Royal Philharmonic Orchestra.

Для президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти команда Макрона використала рок-версію L’Hymne à la Joie («Ода до радості») від CNK — офіційного гімну Європейського Союзу.

Музичний підхід Макрона швидко став темою обговорення в мережі. Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, вибір композицій активно коментували в Instagram. Один із користувачів, якого процитувало видання, написав: «Підбір музики просто шалений».

Результати саміту G7 для України

Нагадаємо, 16 червня Зеленський повідомив, що на саміті G7 обговорив із Трампом можливість отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет, зокрема для систем Patriot. Президент України зазначив, що реакція лідера США була позитивною, і висловив сподівання, що це фактично означає згоду. Також Зеленський наголосив на важливості створення європейської системи протиракетної оборони та закликав Трампа посилити тиск на Росію.

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17 червня Зеленський підбив підсумки саміту G7, назвавши їх важливими для України. Ключовим досягненням стало посилення ППО, а також домовленості про підтримку енергетики та новий тиск на Росію. Глава держави наголосив, що глобальна єдність партнерів реально зменшує здатність ворога продовжувати агресію.

Своєю чергою лідери G7 у спільній заяві поінформували, що на саміті домовилися збільшити постачання Україні систем ППО та далекобійної зброї, а також готові надати ліцензії для локального виробництва ракет та іншої оборонної техніки. Окрім військової підтримки, «Велика сімка» посилить санкції проти енергосектору РФ та допоможе Україні підготуватися до зимового періоду.

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