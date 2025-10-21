ТСН у соціальних мережах

Політика
177
1 хв

Макрон вітає зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, але є одне "але"

Французький лідер вважає, що долучатися до переговорів має і Київ, і ЄС.

Олена Капнік
Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон привітав можливу зустріч лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Втім, є одне “але”.

Про це Макрон сказав під час візиту до Словенії, повідомляє LCI.

Водночас французький президент наголосив, що в зустрічі мають брати участь представники України та країн Європи.

"Це дуже добре, що президенти можуть зустрітися для обговорення двостороннього порядку денного, – наголосив Макрон. – Із того моменту, як обговорюють долю України, українці мають бути за столом [переговорів]. Із того моменту, як обговорюють те, що впливає на безпеку європейців, європейці мають бути за столом".

Нагадаємо, іспанське видання El Pais з посиланням на власні джерела пише, що в Євросоюзі вважають "образою" та “політичним кошмаром” зустріч Трампа і Путіна у Будапешті. Ця зустріч ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже президенти мають намір обговорити війну в одній з країн Євросоюзу, але без участі самого Євросоюзу.

Тим часом політтехнолог Віталій Бала заявив, що Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним - це подійний удар по Євросоюзу та МКС. За його словами, таким чином президент США може прагнути «помножити на нуль» рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на Путіна та його союзників.

