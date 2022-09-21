Макрон: війна в Україні не має бути конфліктом, до якого люди залишаються байдужими

Про це він заявив під час загальних дебатів 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, - пише Укрінформ.

Мовляв, ті, хто хоче вести таку політику “неприєднання”, роблять історичну помилку.

"Адже це боротьба в ім'я миру, на благо суверенітету держав, за територіальну цілісність кожного. Ті, хто мовчить сьогодні, стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму», - зауважив він.

Президент Франції також заявив: “Росія намагається зробити так, щоб сьогодні утвердилась ідея подвійних стандартів. Але війна в Україні не має бути конфліктом, до якого люди залишаються байдужими”. Він наголосив, що всі мають грати певну роль, щоб покласти край цій війні.

“Ця війна, яка була розв'язана Росією, зневажає принципи, покладені в основу нашої організації, принципи єдино можливого світопорядку. Адже єдине, що може гарантувати мир, це повага до національного суверенітету та недоторканності кордонів”, - зауважив Макрон.

За його словами, розмежування перед лицем війни в Україні дуже просте: “Ви за принцип, що хто сильний - той і правий? Чи ви за повагу до суверенітету та незалежності країн? Ви за безкарність? Не може бути світового порядку та сталого миру, якщо в основу не покладено принципи поваги до суверенітету і народів”.

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Нагадаємо, ООН має намір направити до Ізюма експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей.

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