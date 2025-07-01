Макрон вперше від 2022 року зателефонував Путіну: що говорили про Україну

Макрон і Путін / Архівне фото / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Путін вперше від 2022 року поговорили телефоном.

Про це передає французьке видання Le Figaro і російські пропагандистські ЗМІ.

У вівторок відбулася перша від 2022 року і початку повномасштабної війни між Росією та Україною велика телефонна розмова Володимира Путіна та Еммануеля Макрона. Як повідомив Єлисейський палац, президенти обговорили ядерну програму Ірану, загострення на Близькому Сході та війну в Україні.

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Макрон закликав Путіна до припинення вогню «якомога швидше» та заявив, що «продовжить розмови» з диктатором.

Зі свого боку Кремль стверджував, що під час цієї розмови Володимир Путін сказав Еммануелю Макрону, що нібито «Захід несе відповідальність за війну в Україні».

Диктатор заявив, що будь-яка мирна угода в Україні має бути «довгостроковою» і «спиратися на нові територіальні реалії». Таким чином, Путін натякнув, що прагне закріпити за собою всі захоплені Росією українські території.

Також диктатор заявив, що домовленості мають «передбачати усунення першопричин української кризи». Не складно зрозуміти, що це означає, адже головна причина війни Росії проти України — саме існування Української Держави, непідконтрольної Кремлю.

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Раніше Макрон заявив, що країнам Євросоюзу потрібно задуматися над умовами майбутнього діалогу з Росією щодо нової системи безпеки на континенті.