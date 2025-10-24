Макрон вважає санкції США проти російських нафтових компаній поворотним моментом

Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон назвав запроваджені США санкції проти російських нафтових компаній «поворотним моментом», який суттєво посилює економічний тиск на Кремль та обмежує його можливості фінансувати війну проти України.

Про це пише Укрінформ.

Президент Франції зазначив, що новий пакет обмежень Сполучених Штатів ударив саме по головному джерелу бюджетних надходжень РФ — нафтовому експорту, і став найбільш рішучим кроком Вашингтона у цій сфері за час повномасштабного вторгнення.

«Пакет санкцій, над яким ми працювали протягом кількох тижнів, збігається за часом із санкціями США, які безпрецедентно б’ють по основних експортерах російської нафти, а отже, і по джерелах фінансування російських військових зусиль. Думаю, те, що відбулося, є поворотним моментом. Сполучені Штати вирішили запровадити масовані санкції. Досі вони відмовлялися це робити», — заявив Макрон.

Він наголосив, що крок Вашингтона відбувається паралельно з аналогічними діями Європейського Союзу, що підсилює загальний ефект тиску на Москву.

Макрон також нагадав, що постачання озброєнь є суверенним рішенням кожної країни та підтвердив подальшу координацію позицій із США та Україною у воєнній та санкційній політиці.

Нагадаємо, що доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейської Ради у грудні — Дональд Туск.