Макрон висунув Путіну ультиматум: що вимагає

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін продовжить відмовлятися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, це не може залишитися без відповіді. Цю заяву Макрон зробив 29 серпня після зустрічі з канцлером Німеччини.

Про це пише Європейська правда.

За словами Макрона, Путін під час саміту на Алясці, який відбувся понад 10 днів тому, погодився на зустріч із Зеленським. Але після цього в Москві почали шукати причини, щоб її уникнути.

Макрон встановив чіткий термін: якщо до понеділка, 1 вересня, зустріч не буде узгоджена, це означатиме, що Путін обманув президента США Дональда Трампа.

«Ми обидва будемо спілкуватися з президентом Трампом… І якщо наступного тижня нам доведеться консттаувати, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде — ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій», — додав Макрон.

Крім того, Макрон вважає виправданими свої попередні висловлювання, в яких він назвав Путіна «хижаком» і «людожером».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, Росія одночасно готується до зустрічі з Україною і робить усе можливе, щоб її не допустити.

Також додав, що зараз партнери, ЄС та США, мають «виконувати свою роль, аби всі пазли склалися». Президент зауважує, що ультимативні заяви Кремля про «денацифікацію» мають дві мети.

На думку канцлера Німеччини, союзникам України слід готуватися до тривалої війни.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня, розповів про ситуацію на фронті, майбутні переговори із партнерами про гарантії безпеки та можливість зустрічі з Путіним, а також пояснив доцільність збільшення віку до 22 років для чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон.