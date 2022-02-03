Макрон за один вечір поговорить із Зеленським та Путіним

Макрон за один вечір поговорить із Зеленським та Путіним

Спершу Макрон поговорить із Путіним, потім - із Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон планує телефонні розмови з українським та російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Переговори відбудуться у четвер ввечері, 3 лютого.

Про це йдеться у денному порядку французького лідера, повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

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Згідно до повідомлення, спершу Макрон поговорить з президентом держави-агресорки Володимимиром Путіним (о 18:00 за Парижем), а потім - з Володимиром Зеленським (о 19:30 за Парижем). Більше подробиць щодо розмов наразі немає.

Перед цим очільник Франції мав перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Анджей Дуда та Еммануель Макрон обговорили питання європейської безпеки, питання України, динаміку відносин Польщі та Європейського Союзу, плани скликання Веймарського трикутника та майбутній візит президента Республіки Польща до Китаю", - повідомили про підсумки переговорів у пресслужбі польського президента.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 2 лютого, обговорив із очільником Франції Еммануелем Макроном нарощування Росією військової могутності біля кордонів України. Під час розмови обидва лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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