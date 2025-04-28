- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 211
- Час на прочитання
- 1 хв
Макрон заявив про ключові два тижні для перемир’я в Україні
Європа повинна бути готовою разом зі США посилити свою позицію стосовно Росії.
Наступні два тижні «будуть ключовими» у спробах запровадити припинення вогню у війні в Україні. Вони будуть супроводжуватися посиленням тиску на Москву.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю журналу Paris Match.
Він висловив сподівання у близькості перемир’я.
«Упродовж наступних восьми-десяти днів ми збираємося посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, тому що частина рівняння залежить від Москви», — додав французький лідер.
При цьому він високо оцінив зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска.
«Завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося повернути тиск на Росію. Це було метою, тому що це було неправильно, щоб тиск чинився винятково на Україну. Саме цього ми досягли з допомогою Кіра Стармера», — зауважив Макрон.
Французький лідер зазначив, що Європа повинна бути готовою разом зі США посилити свою позицію стосовно Росії, аби забезпечити припинення вогню.
Нагадаємо, після зустрічі з президентом Зеленським у Римі Еммануель Макрон заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.